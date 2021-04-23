В Новосибирске более 600 домов остались без света. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 23 апреля, жители нескольких районов Новосибирска лишились электроснабжения. Так, в 530 домах отключение света было спланировано заранее, а в 105 — электричество исчезло из-за аварийной ситуации. Такие данные отражены на сайте «Мой Новосибирск».

Известно, что плановые отключения затронули жителей домов Октябрьского, Центрального, Ленинского, Дзержинского, Заельцовского и Калининского районов города. Все они связаны с проведением ремонтных работ, большая часть которых завершится к 17:00 пятницы, 23 апреля. После чего свет вернется в дома новосибирцев.

В то же время часть домов в Октябрьском районе города остались без электричества из-за аварийной ситуации. По данным портала, света лишились жители домов на улицах Военная Горка 5-й и 6-й линий, а также улицы Тополевая. Здесь электричество отключили еще в 5 утра 23 апреля. Это случилось из-за повреждения кабельной линии. В настоящий момент на этом участке ведутся ремонтные работы. Завершить их планируют к полудню, 23 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.