В Новосибирске приставы взыскали с мужчины более 8 миллионов рублей долга по алиментам

Сибиряк оплатил крупный долг по алиментам в размере более 8 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске 48-летний горожанин выплатил крупный долг по алиментам: размер общей суммы превысил 8 миллионов рублей. Известно, что бывшая супруга сибиряка подала документ о взыскании денежных средств на ребенка в конце 2020 года. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области в четверг, 22 апреля.

— Бывшая жена должника предъявила исполнительный лист о взыскании алиментов на содержание их несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 всех видов доходов. Приставы направили требование о взыскании средств из заработной платы должника. Кроме того, были установлены дополнительные доходы новосибирца, — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что мужчине причитаются дивиденды от принадлежащих ему ценных бумаг. После установления этого факта, сумму на содержание ребенка пересчитали - она превысила 8 миллионов рублей. Судебные приставы отметили, что денежные средства были списаны со счета должника в полном объеме

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