Сибирячка не могла попасть в квартиру, где закрылся ее муж с грудным ребенком

В Новосибирске мужчина закрылся с грудничком в квартире и перестал выходить на связь. Фото: служба спасения "МАСС".
Жительница Октябрьского района Новосибирска не могла попасть в квартиру, где находилась ее дочь-младенец. В этот момент за девочкой следил ее отец, который не открывал дверь и не отвечал на звонки сибирячки. Взволнованная горожанка вызвала спасателей.
— Вызов на улицу Толстого поступил в 23:25. Сотрудники службы оперативно прибыли на место и обеспечили доступ в квартиру. Выяснилось, что отец ребенка крепко спал, — прокомментировали случившееся в службе спасения «МАСС».
Девочку-грудничка 2021 года рождения передали маме. По информации спасателей, медицинская помощь малышке не потребовалась.
Известно, сотрудникам службы понадобилось около получаса, чтобы открыть дверь. В 23:57 спасатели завершили работу.
В «МАС» напоминают, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112 или 231-06-49.
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