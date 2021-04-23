Сибирячка не могла попасть в квартиру, где закрылся ее муж с грудным ребенком

В Новосибирске мужчина закрылся с грудничком в квартире и перестал выходить на связь. Фото: служба спасения "МАСС".

Жительница Октябрьского района Новосибирска не могла попасть в квартиру, где находилась ее дочь-младенец. В этот момент за девочкой следил ее отец, который не открывал дверь и не отвечал на звонки сибирячки. Взволнованная горожанка вызвала спасателей.

— Вызов на улицу Толстого поступил в 23:25. Сотрудники службы оперативно прибыли на место и обеспечили доступ в квартиру. Выяснилось, что отец ребенка крепко спал, — прокомментировали случившееся в службе спасения «МАСС».

Девочку-грудничка 2021 года рождения передали маме. По информации спасателей, медицинская помощь малышке не потребовалась.

Известно, сотрудникам службы понадобилось около получаса, чтобы открыть дверь. В 23:57 спасатели завершили работу.

В «МАС» напоминают, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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