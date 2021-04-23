Пробки в Новосибирске на утро 23 апреля 2021 года составили 6 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 23 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Вертковская. Об этом сообщает «2ГИС».
Серьезные заторы наблюдаются на улицах Троллейная и Титова. В пробках стоят водители на улицах Котовского, Ватутина и Широкой. Сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. Движение по площади Лыщинского также затруднено.
В пробке стоят водители на Октябрьском мосту. На правобережье города заторы наблюдаются на улицах Большевистская, Кирова и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 23 апреля, достиг 6 баллов.
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