Пробки в Новосибирске на утро 23 апреля 2021 года составили 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 23 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Вертковская. Об этом сообщает «2ГИС».

Серьезные заторы наблюдаются на улицах Троллейная и Титова. В пробках стоят водители на улицах Котовского, Ватутина и Широкой. Сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. Движение по площади Лыщинского также затруднено.

В пробке стоят водители на Октябрьском мосту. На правобережье города заторы наблюдаются на улицах Большевистская, Кирова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 23 апреля, достиг 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.