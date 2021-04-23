Погода в Новосибирске на 23 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на 23 апреля 2021 года обещает быть облачной. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 23 апреля 2021 года обещает быть облачной. Однако осадков сегодня синоптики не прогнозируют.

— В пятницу, 23 апреля, в Новосибирской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -2...-4 градуса, а днем поднимется до +8...+10 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со средней скоростью 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирске 23 апреля ожидается ясная погода, температура воздуха поднимется в среднем до +3...+9 градусов тепла. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 767-770 миллиметров ртутного столба.

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