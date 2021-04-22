«Ее бросили на морозе»: в Новосибирске ищут хозяев для кошки-совы со злой мордочкой

В Новосибирске волонтеры ищут хозяев для персидской кошки по имени Янтарина. Фото: предоставлено Евгенией

В Новосибирске волонтеры ищут хозяев для персидской кошки по имени Янтарина. Ее нашла зимой неравнодушная сибирячка в собачьей будке на промзоне.

— Это вроде как еще в январе было, тогда сильные морозы стояли. Одна женщина ходила кормить собак, которые жили на одной из промплощадок, и в один из дней заметила в будке с ними кошку. Она ее оттуда забрала и принесла нам, — рассказала КП-Новосибирск Евгения, волонтер приюта «С любовью и заботой». — Это породистая персидская кошка. Видно, что кошка была домашняя. К счастью, на морозе она провела не много времени. И собаки ее не тронули, оказались добрее людей. Но она была очень худая и со спутанной шерстью. Мы так предполагаем, что ее по каким-то причинам просто кто-то выбросил на улицу. Потому что сама она так далеко убежать не смогла бы зимой — вокруг той промзоны домов нет. К сожалению, мы часто видим такие случаи, когда у животного, к примеру, умирает хозяин, а родственники не хотят о нем заботиться и просто выгоняют на мороз.

Кошку нашла зимой неравнодушная сибирячка в собачьей будке на промзоне. Фото: предоставлено Евгенией

Такое необычное имя кошечка получила благодаря своим красивым янтарным глазам. Волонтерам пришлось состричь ее длинную спутанную шерсть. И новый «имидж» сделал Янтарину похожей на совенка с недовольным выражением мордочки, свойственным всем персидским кошкам.

Кошку стерелизовали, поставили ей все необходимые прививки и сейчас зоозащитники подыскивают ей новый дом. По словам зоозащитников, они готовы отдать кошечку только взрослому человеку, не имеющему других животных. Если вы готовы стать для Янтарины новым хозяином, свяжитесь с хозяйкой приюта Ольгой по номеру телефона 8-913-383-64-83.

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