В Новосибирске 24 апреля автобусы начнут ходить по дачным маршрутам

Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 апреля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске автобусы начнут ездить по дачным маршрутом с 24 апреля. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 апреля.
— В Новосибирской области поэтапно стартуют сезонные пассажирские перевозки автобусами из города Новосибирска к садовым и дачным обществам, расположенным на территории Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов, — пояснили в пресс-службе правительства.
С 24 апреля начнутся перевозки пассажиров по следующим пригородным маршрутам:
— №716 «Цветной проезд» — «с/о Ключи 1»
— №716д «ул. Демакова» — «с/о Ключи 3»
— №717 «ул. Демакова» — «с/о Надежда 3»
— №717е «Нижняя Ельцовка» — «с/о Надежда-3»
— №718 «ул. Демакова» — «с/о Вера» — «с/о Полянка»
— №1702 «м. Заельцовская» — «с/о Рыбачий» — «с/о Аква»
— №1705 «м. Заельцовская» — «с/о «Ягодное».
В связи со сложной дорожной обстановкой маршрут №1702 сокращен до СНТ «Луговое».Запуск нескольких маршрутов пока что отложили. Информация о них будет известна позже. Найти точное расписание движения автобусов можно будет на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
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