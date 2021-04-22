В Новосибирске 24 апреля автобусы начнут ходить по дачным маршрутам

Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске автобусы начнут ездить по дачным маршрутом с 24 апреля. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 апреля.

— В Новосибирской области поэтапно стартуют сезонные пассажирские перевозки автобусами из города Новосибирска к садовым и дачным обществам, расположенным на территории Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов, — пояснили в пресс-службе правительства.

С 24 апреля начнутся перевозки пассажиров по следующим пригородным маршрутам:

— №716 «Цветной проезд» — «с/о Ключи 1»

— №716д «ул. Демакова» — «с/о Ключи 3»

— №717 «ул. Демакова» — «с/о Надежда 3»

— №717е «Нижняя Ельцовка» — «с/о Надежда-3»

— №718 «ул. Демакова» — «с/о Вера» — «с/о Полянка»

— №1702 «м. Заельцовская» — «с/о Рыбачий» — «с/о Аква»

— №1705 «м. Заельцовская» — «с/о «Ягодное».

В связи со сложной дорожной обстановкой маршрут №1702 сокращен до СНТ «Луговое».Запуск нескольких маршрутов пока что отложили. Информация о них будет известна позже. Найти точное расписание движения автобусов можно будет на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

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