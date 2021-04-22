В Новосибирской области около строительного магазина нашли снаряд от гранатомета

В Новосибирске на территории строительного магазина нашли снаряд от гранатомета. Фото: пресс-служба АСС НСО

В Новосибирске на территории строительного магазина нашли снаряд от гранатомета. На место выезжала бригада спецслужб.

— 22 апреля оперативному дежурному Аварийно-спасательной службы по Новосибирской области поступил вызов из Центра управления кризисными ситуациями о том, что в городе Искитим, на территории магазина «Термоленд» обнаружен снаряд РПГ-7С, — сообщили в пресс-службе АСС НСО. — Спасатели Искитимского ПСО по прибытию на место совместно с пожарными обозначили территорию сигнальной лентой и обеспечили зону обнаружения оцеплением.

Однако прибывшие на место полицейские изучили снаряд и выяснили, что он — учебный. Оцепление вокруг магазина было снято.

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