В Новосибирске 23 апреля ожидается повышенный уровень пыли в воздухе

В Новосибирске днем 23 апреля ожидается повышенное содержание пыли в воздухе. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске днем 23 апреля ожидается повышенное содержание пыли в воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В пятницу, 23 апреля, метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах сохранится повышенный уровень взвешенных веществ, таких как пыль, — пояснили в Гидрометцентре.

Сегодня, 22 апреля, в городе, согласно данным портала Cityair общий уровень загрязнения воздуха оценивается в 4 балла. Хуже всего ситуация складывается на улицах Сибирская, Горького и Линейная. Сегодня в городе ветер небольшой — 4-9 метров в секунду. Однако завтра, по прогнозам синоптиков, в Новосибирской области порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду.

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