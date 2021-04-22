Новосибирскому ветерану и художнику Вениамину Чебанову хотят присвоить звание почетного гражданина

Вениамин Карпович — член Союза художников СССР, РСФСР и России. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

На девятой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области было принято постановление о согласовании награждения наградами региона. Одним из пунктов стал вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Новосибирской области» ветерану Великой Отечественной войны Вениамину Карповичу Чебанову. Сибиряк за боевые заслуги был награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. А вернувшись в мирную жизнь, он посвятил себя художественному творчеству, через которое рассказывает о цене победы Красной армии.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив ранее выступил на президиуме Законодательного Собрания области с инициативой направления ходатайства на имя Губернатора Андрея Травникова о присвоении Вениамину Карповичу Чебанову почетного звания.

Андрей Шимкив охарактеризовал Вениамина Карповича как человека действительно легендарного, внесшего огромный вклад в развитие культуры и просвещения не только нашей Новосибирской области, но и всей страны.

— Вениамин Карпович, действительно, единственный в стране народный художник Российской Федерации — участник Великой Отечественной войны, — отметил спикер регионального парламента. — Человеку 95 лет. Мы вышли в преддверии 9 Мая с ходатайством о его награждении званием «Почетный гражданин Новосибирской области».

Вениамин Карпович — член Союза художников СССР, РСФСР и России, участник зональных, республиканских, Всесоюзных и международных художественных выставок. Его работы находятся во многих музеях нашей страны и в частных собраниях в Польше, Германии, Франции, США, Китае и Финляндии. В 1974 году участвовал в организации выставки «Графики Сибири» во Франции.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, также отметил, что День Победы — это дата, которая касается каждой семьи, каждого человека.

— Хотелось бы таких людей как наш заслуженный художник отметить, наградить и преклониться перед его заслугами, перед его участием в Великой Отечественной войне, — пояснил Андрей Шимкив.

В свою очередь Правительство Новосибирской области заверило, что рассмотрит данное ходатайство в кратчайшие сроки.

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