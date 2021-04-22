Пробки на вечер в Новосибирске 22 апреля 2021 года: на Восходе не проехать

Рассказываем про пробки в Новосибирске 22 апреля 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 22 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 7 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Большевистская, Восход, Фабричная, Добролюбова, Кирова, Никитина, Ипподромская, Бориса Богаткова, Военная, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Нарымская, Писемского и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог сейчас составляет 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу заторы образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Ватутина, Хилокская, Петухова, Котовского и Титова.

Движение также затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Димитровскому мосту можно проехать свободно.

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