Сибиряк, избивший пасынка шнуром от мультиварки, пойдет под суд

Сибиряк избил пасынка шнуром от мультиварки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряк избил 10-летнего пасынка шнуром от мультиварки — в отношении его возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью по статье 115 УК РФ.

— По версии следствия, в январе 2021 года житель города Болотное наказал малолетнего ребенка своей сожительницы. Он не менее 10 раз ударил его шнуром от мультиварочной печи. В органы обратились неравнодушные сибиряки, которым ребенок рассказал о случившемся, — сообщили в областной прокуратуре. — Мальчика доставили в районную больницу, где он провел не меньше трех недель.

За совершенное преступление сибиряку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Сейчас дело уже направлено мировому судье Болотнинского судебного участка № 1.

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