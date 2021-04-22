Кругосветка новосибирских путешественников сорвалась из-за убийства президента Республики Чад

Алексей Камерзанов говорит, что путешествие не отменяется, но переносится. Фото: Личный Архив

Путешественники вынуждены сдавать билеты на рейс в Африку. Туда готовились лететь жители Новосибирска и других городов, задействованные в кругосветном проекте «Мир наш». По планам организатора Алексея Камерзанова, в странах жаркого континента россияне должны были проехать очередную часть большого маршрута.

— Еще несколько дней назад все казалось стабильным и нормальным. У нас был запланирован большой маршрут по Чаду. Мы должны были полететь в Камерун, где у нас стоят машины, взять их, поехать в Джомену и оттуда сделать двадцатидневный большой круг — 4-4,5 тысячи километров по Чаду. Но буквально несколько дней назад мне написал коллега в Чаде, который помогает с организацией, что закрылись некоторые места на маршруте. А пока согласовывали новый, пришли новости, что начались бои, и что президент Чада просто убит. Сейчас в Чаде введено военное положение, сообщение закрыто. Поэтому вся наша большая группа — 14 человек — вынуждена отложить поездку, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Камерзанов.

Он добавляет, что кругосветное путешествие не отменяется, а лишь переносится. На неопределенный срок.

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