В Новосибирске на улице Лесосечная появилась новая остановка. Фото: "ЧС-ИНФО".

В Новосибирске в жилмассиве Нижняя Ельцовка установили новый остановочный павильон. Ранее местные жители жаловались на его отсутствие и просили помощи в решении этой проблемы.

— На автобусной остановке по улице Лесосечная дома №3 отсутствует крытый павильон. Пожилые люди, дети вынуждены ожидать автобуса под дождем и снегом, под палящим солнцем, — писали горожане в редакцию «ЧС-ИНФО».

Сотрудники издания обратились в мэрию, где им пообещали решить вопрос до конца 2021 года. Однако власти исправили ситуацию быстрее: уже 20 апреля на улице Лесосечная появился новый павильон. Довольные жители поделились фотографиями остановки и поблагодарили редакцию за содействие в решении проблемы.

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