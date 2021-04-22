«Надеюсь, он еще живой»: одинокий пеликан, прилетевший в Новосибирскую область, тревожит жителей и ученых

Местные жители не дали птице умереть от голода. Фото: сообщество «Татарск — Online» «ВКонтакте»

Кудрявый пеликан оказался на льду озера Чаны в Новосибирской области. Сегодня, 22 апреля, очевидцы засняли экзотическую птицу и выложили видео в сообщество «Татарск Online».

Одинокий пеликан удивил местных жителей, подписчики сообщества испугались — вдруг, птица не выживет из-за морозов.

— Надеюсь, он еще живой, — написал местный житель.

Орнитологи утверждают, что кудрявые пеликаны приземляются на озере Чаны каждый год. Они используют озеро как перевалочный пункт на пути к Каспийскому морю. Небольшая популяция пеликанов также гнездится в Кирзинском заказнике.

— Пеликан, конечно же, выживет, несмотря на чуть более холодную весну 2021 года. Насколько я знаю, этого пеликана местные жители подкармливают рыбой. Тем более, потепление недалеко, должен справиться. Единственное, что тревожит, почему он оказался один? Где сородичи? Может быть, он отбился от стаи, — прокомментировал КП-Новосибирск новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

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