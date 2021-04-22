Новосибирские военные исполнили мечту детей с особенностями в развитии. Фото: пресс-служба ЦВО.

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа осуществили мечту детей с особенностями развития. Они пригласили подопечных благотворительного фонда «Ковчег» на тренировку механизированной колонны в Новосибирской области. Мероприятие прошло в рамках акции «Исполни детскую мечту!!!»

— Ребята впервые увидели многообразие техники, которая пройдет на параде в честь 76-й годовщины победы в ВОВ. Им показали боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другую технику, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Военные не только продемонстрировали подросткам боевые машины, но и прокатили их на монотонной технике. Во время движения мальчикам рассказали о тактико-технических характеристиках боевых машин. Таким образом заветная мечта ребят осуществилась. Судя по кадрам с мероприятия, глаза детей сияли счастьем.

Военные прокатили ребят на боевой технике. Дети остались в восторге. Фото: пресс-служба ЦВО.

Чтобы этот день запомнился подросткам надолго, военнослужащие подарили им памятные книги, а также угостили ребятишек чаем со сладкими пирогами.

В пресс-службе ЦВО отметили, что Акция «Исполни детскую мечту!!!» стала доброй традицией в общевойсковом объединении.

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