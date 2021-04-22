В Новосибирской области для семей с детьми запустили социальный навигатор

В НСО для семей с детьми запустили социальный навигатор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области для семей с детьми, которым положены пособия, запустили специальный сервис — «Социальный навигатор». На нем можно получить необходимую информацию о социальных выплатах, ответив на несколько вопросов. Навигатор разработали в министерстве цифрового развития и связи региона при взаимодействии с министерством труда и социального развития Новосибирской области.

— «Социальный навигатор» семей Новосибирской области создали для удобного и быстрого информирования жителей региона: вся информация о мерах поддержки представлена в доступной форме. Меры зависят от жизненной ситуации: является ли семья многодетной, либо родился первый ребенок, часть выплат зависят от дохода семьи, какие-то выплачиваются без учета дохода. Стоит отметить, что оказание государственных услуг в электронном виде для жителей Новосибирской области является одной из наших приоритетных задач, — сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Ознакомиться с «Социальным навигатором» можно на на сайте МФЦ. В настоящий момент он содержит информацию о 53 федеральных и региональных пособиях и выплатах по трем жизненным ситуациям: «Беременность и роды», «Рождение ребенка» и «Семьи с детьми».

Для того, чтобы узнать о положенных выплатах, нужно ответить на ряд вопросов. После прохождения опроса формируется персональный перечень мер поддержки, который содержит порядок и сроки их получения. Кроме того, пользователь увидит сумму, на которую может рассчитывать: ее покажет электронный калькулятор.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, информация в «Социальном навигаторе» будет постоянно обновляться. Так, в скором времени в сервисе появятся данные о новых пособиях беременным женщинам и семьям с детьми, о которых рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

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