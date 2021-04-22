«Мне несколько дней было больно ходить»: сибирячка получила травму после процедуры в салоне красоты

Сибирячка получила травму после процедуры в салоне красоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для жительницы Новосибирска поход в салон красоты в центральном районе города обернулся неприятностью. По словам женщины, мастер, который делал ей процедуру депиляции, оказался некомпетентным и травмировал ее. Она написала об инциденте на сайте «Фламп» в среду, 21 апреля.

— Такого ужаса моя кожа на внутренней части бедра не испытывала никогда (уж простите за подробности). 15 апреля была на депиляции. Судя по всему, мастер забыла использовать тальк. Воск залип на мне — оторвали его с трудом. Дома я обнаружила большую ссадину, мне несколько дней было больно ходить, — заявила недовольная горожанка.

По словам женщины, она связалась с администратором салона и высказала свои претензии. Представитель студии уточнил, какой мастер проводил процедуру и обещал, что с женщиной свяжется управляющая. Однако, по словам сибирячки, ей до сих пор никто не перезвонил.

Пользователи сайта порекомендовали женщине обращаться в другие студии и не экономить на процедурах красоты.

— Тут от техники мастера зависит. Скупой платит дважды. Есть салоны, где и цена не заоблачная и мастер с руками из плеч, — отметили комментаторы.

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