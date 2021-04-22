Сибиряк избил сотрудницу колонии, перепутав ее с женой-изменщицей

Полицейские задержали агрессивного мужчину. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП произошло в городе Тогучине Новосибирской области. Сотрудница отдела кадров ИК-14 Наталья Ф. возвращалась домой с работы. Неожиданно на нее набросился незнакомый мужчина, схватил за волосы, повалил на землю и начал пинать. Женщина кричала от боли и звала на помощь. В этот момент мимо на автомобиле проезжал уже знакомый Наталье житель города. Он отбил пострадавшую у буйного сибиряка.

— Чуть позже мужчина был задержан. Он пояснил, что обознался и принял потерпевшую за свою сожительницу, которую подозревает в измене. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Избитая сотрудница колонии сейчас находится на больничном.

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