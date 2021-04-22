В Новосибирске от коронавируса скончались четыре пенсионера

Жертвами коронавируса в НСО стали еще 4 пенсионера. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По данным на четверг, 22 апреля, в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека. Все умершие — старше 65 лет. Информацию об этом опубликовал оперштаб регионального правительства.

— За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Среди них — мужчины в возрасте 70 лет, 78 лет, 87 лет, а также 73-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 723 человека, — передает опершаб.

На сегодняшний день в отделениях реанимации остаются 55 человек. Из них — 9 человек подключены к ИВЛ из-за трудностей с дыханием.

В оперштабе уточнили, что за сутки опасный диагноз подтвердился еще у 85 сибиряков. Так, с начала пандемии коронавирус в Новосибирской области выявили уже у 40 501 человека, среди них — 2 411 детей. Из хороших новостей — уже 37 507 пациентов выздоровели.

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