Сибиряк, лежащий на рельсах, погиб под колесами поезда в Кузбассе

Сибиряк погиб пол колесами поезда в Кузбассе. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Трагедия произошла на перегоне станций Тайга-2 — Басандайка в Кемеровской области. Здесь, в районе станции «Сураново», под колеса поезда попал 37-летний житель Новосибирской области. На место ЧП, которое случилось вечером, 21 апреля, выезжали транспортные полицейские.

— Правоохранители установили, что машинист электровоза заметил человека, лежащего в непосредственной близости от рельсов, и экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось. В результате черепно-мозговой травмы 37-летний житель Новосибирской области скончался на месте ЧП, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что накануне гибели мужчина распивал спиртное. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В транспортной полиции напомнили, что на железной дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Так, переходить пути допустимо лишь в специально отведенных для этого местах, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. При этом появление на железной дороге в состоянии опьянения недопустимо, так как чревато фатальными последствиями.

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