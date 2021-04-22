На трассе под Новосибирском автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Под Новосибирском перевернулся автомобиль. Фото: стоп-кадр.

В Кочковском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП: водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого машина перевернулась на крышу. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео и опубликовали в соцсети.

— Не доезжая около 2 километров до села Кочки, с трассы вылетел автомобиль, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск.

На кадрах к посту видно, что рядом с перевернутой машиной стояли четверо мужчин. По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.

По мнению подписчиков группы, авария произошла из-за скользкой дороги. Комментаторы уверены, в период гололеда нужно быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

— Многие уже на летнюю резину перешли и не соблюдают скорость при опасных дорожных условиях, вот и результат! — отметили сибиряки.

В настоящий момент в региональной ГИБДД инцидент не прокомментировали. Информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.