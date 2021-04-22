В Новосибирске запускают дачные автобусы: рассказываем, по каким маршрутам

В Новосибирске запускают дачные автобусы. Фото: Артем ЛЕНЦ

В Новосибирске запускают маршруты для дачников. Сезонные автобусы начнут ходить с субботы, 24 апреля. Об этом рассказали в пресс-центре администрации города.

— с 24 апреля по 1 октября 2021 года изменятся маршруты городских автобусов: № 51л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2», № 77л «Ул. Ветлужская — Сады». Кроме того, продляется движение муниципальных маршрутов до остановочного пункта «Северное кладбище»: автобуса № 27 «Площадь Калинина — Отделение связи № 13»; автобуса № 73 «Отделение связи № 13 — Ул. Флотская»; автобуса № 46 «Отделение связи № 13 — Площадь Калинина», маршрутного такси № 73 «ДК Кирова — Отделение связи № 13», — уточнили в мэрии Новосибирска.

В дачных автобусах будут действовать цены, установленные приказом областного департамента по тарифам. При этом пассажиры сезонного транспорта смогут пользоваться картами школьника, студента, ЕТК, а также всеми видами социальных проездных. В мэрии уточнили, что льготные документы не действуют только в маршрутных такси.

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