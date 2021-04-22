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Экономика22 апреля 2021 5:15

Банк Уралсиб сообщает о результатах деятельности за 2020 год в соответствии с МСФО

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год, капитал банка увеличился на 2 млрд руб. до 96,4 млрд руб., активы выросли на 60,6 млрд руб. и составили 505,6 млрд руб., по сравнению с 445,0 млрд руб. на начало отчетного года
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Чистая прибыль банка за 2020 год составила 173 млн рублей, что обусловлено применением консервативной оценки рисков, связанных с негативным влиянием пандемии на условия финансово-хозяйственной деятельности.

Несмотря на сложные экономические условия, в 2020 году банк продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Успешные результаты деятельности банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-».