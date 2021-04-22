Пробки на утро 22 апреля 2021 года достигли 6 баллов в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 22 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Широкой. Серьезные заторы также наблюдаются на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробке стоят водители на улицах Станционная, Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по улицам Плахотного, Троллейная и Титова. Сложно проехать по Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Кроме того, пробки сковали улицу Студенческую и площадь Лыщинского.

На правом берегу Новосибирска заторы наблюдаются на Большевистской, Зыряновской и улице Восход. Также сложно проехать по улицам Добролюбова, Бориса Богаткова и Кирова.

Как следует из данных «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 22 апреля, достиг 6 баллов.

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