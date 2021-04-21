«До +11!»: в Новосибирске ожидается резкое потепление

Рассказываем, когда в город вернется тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

После установившейся в Новосибирске на несколько дней холодной погоды с сильным ветром и снегопадами, в город снова вернется тепло. По прогнозам синоптиков, уже к концу этой недели температура воздуха поднимется до +11 градусов.

— В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается потепление. В четверг, 22 апреля, температура воздуха поднимется до +3…+5 градусов, 23 апреля, в пятницу, она составит +7…+9 градусов. А в субботу, 24 апреля, ожидается потепление до +9…+11 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Ветер в эти дни будет дуть со средней скоростью 3-10 метров в секунду. На протяжении всех трех дней ожидается облачность, в четверг ночью возможен небольшой мокрый снег. В пятницу и субботу осадков не ожидается.

Согласно данным Гидрометцентра России, тепло не уйдет из города и на следующей неделе. В воскресенье, 25 апреля, температура воздуха составит 10 градусов тепла. А во вторник 26 апреля и понедельник 27 апреля, воздух прогреется до 14-15 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.