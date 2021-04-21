В Новосибирске пешеход упал посреди проезжей части: к нему приехала скорая

В Ленинском районе пешеход упал посреди проезжей части. Фото: Кадр из видео

Вечером 21 апреля, в Ленинском районе пешеход упал посреди проезжей части. Произошедшее засняли на видео другие автомобилисты, проезжавшие мимо. Позже ролик опубликовали в соцсетях.

Очевидцы предположили, что мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу на участке между площадью Станиславского и улицей Костычева. На кадрах видео видно, что на месте инцидента работают спецслужбы. Однако в городской автоинспекции пояснили, что никакого ДТП там не происходило:

— В дежурную часть полка ДПС поступила информация о наезде на пешехода на улице Титова. По прибытию экипажа ГИБДД было установлено, что наезда не было, а у данного мужчины присутствуют признаки алкогольного опьянения, — рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

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