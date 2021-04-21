«Тело нашли на обочине»: следователи просят сибиряков помочь опознать погибшего мужчину

Тело мужчины было найдено на обочине дороги между селом Локти и селом Белоярка. Фото: СУ СК По Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области 16 апреля на обочине дороги между селом Локти и селом Белоярка было найдено тело мужчины. Следователи предполагают, что он был убит и пытаются установить его личность.

— По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Уже была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила, что погибший — мужчина. По результатам криминалистической экспертизы была выполнена реконструкция лица по черепу, — сообщили в областном следственном комитете. — Приметы: мужчина европеоидной расы, около 53-66,5 лет, следы протезирования зубов отсутствуют, зубы имеют характерную возрастную стертость.

Если вы знаете что-нибудь о личности погибшего мужчины или обстоятельствах его смерти, сообщите об этом по телефонам: 8 (383) 203-57-36 (круглосуточный телефон доверия СУ СКР по Новосибирской области), 8 (383) 203-57-39 (круглосуточный телефон дежурного по следственному управлению), 8(383-49)25-073 (телефон следственного отдела), либо «02» (с мобильного 102).

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