В июне закроют Октябрьский мост в Новосибирске для троллейбусов

В Новосибирске запретят движение троллейбусов по Октябрьскому мосту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске запретят движение троллейбусов по Октябрьскому мосту. Об этом сообщили в мэрии города. Связаны такие меры с ремонтом дороги.

— На время проведения ремонта Октябрьского моста путь следования троллейбусных маршрутов № 7 «Станиславский ж/м — ул. Лазурная» и № 8 «Затулинский ж/м — ул. Ленинградская» планируется сократить до площади Карла Маркса по схемам «Станиславский ж/м — М. «Площадь Маркса» и «Затулинский ж/м — М. «Площадь Маркса» соответственно, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города. — В полной мере вопрос ограничения движения троллейбусов при ремонте моста будет решаться при разработке проектной документации.

Ожидается, что мост будет закрыт для троллейбусов в июне этого года. Сейчас готовятся все необходимые документы для начала капитального ремонта. Завершить все работы планируется до проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске.

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