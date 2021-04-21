«Мы обязаны оправдать доверие»: Андрей Шимкив о послании Владимира Путина Федеральному собранию

Андрей Шимкив принял участие в церемонии оглашения Президентом Владимиром Путиным ежегодного Послания Федеральному собранию. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в церемонии оглашения Президентом Владимиром Путиным ежегодного Послания Федеральному собранию, которая состоялась сегодня, 21 апреля.

— Пресса уже подсчитала, сколько раз Президент страны обращался с Посланием Федеральному собранию, и, в том числе, напомнила о ключевых темах каждого из них, — отметил Андрей Шимкив. — А мне кажется, что сейчас очень важно подчеркнуть именно последовательность и преемственность этих выступлений. Это и есть, действительно, стратегический взгляд на сохранение, укрепление и развитие страны, которым может обладать и обладает только лидер государства.

Андрей Шимкив отметил, что в течении нескольких последних дней он был свидетелем того, как готовился этот программный документ. Весь экономический блок Правительства и в целом Кабинет министров во главе с Мишустиным не только держали ответ перед Президентом по исполнению поручений, сформулированных в предыдущем Послании, но и свой отраслевой, скажем так, вклад каждый министр в содержание общего нового Послания внес. Но эти очень разные и, вместе с тем, одинаково крайне важные задачи Президент выстроил в цельный, конкретный, последовательный программный документ.

— По горячим следам, сразу после только что прозвучавшего Послания, я могу назвать три важных для меня тезиса по его содержанию. Это последовательность, преемственность и защита. Последовательность в действиях и решениях руководства страны, преемственность и последовательность мер поддержки. И защита страны и каждого, кто в ней живет и работает, — пояснил Андрей Шимкив. — Очень важно было услышать, что страна развивается, когда развиваются регионы. Вместе с коллегами мы в ближайшее время направим свои предложения в Государственную Думу. Такое понимание и такое доверие Президента мы просто обязаны оправдать. Новосибирской области есть что предложить. Новосибирской области есть что предложить. Сибиряки всегда работали на созидание и заслуживают поддержки своих проектов.

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