Пробки на вечер в Новосибирске 21 апреля 2021 года: Красный проспект стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 21 апреля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 21 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 7 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Восход, Добролюбова, Большевистская, Кирова, Ипподромская, Никитина, Кошурникова, Федосеева, Военная, Ядринцевская, Фрунзе, Максима Горького, Красный проспект, Нарымская, Залесского, Писемского и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог сейчас составляет 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Троллейная, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Петухова.

По Октябрьскому, Димитровскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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