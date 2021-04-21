«Человек ее надевает и отключается»: новосибирцев пугают бесплатными медицинскими масками, пропитанными наркотиками

Истории о пропитанных химикатами масках оказались фейком. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подписчик паблика «Подслушано Первомайка» выложил пост о том, что заметил странное объявление на подъезде дома. В листовке говорится о новом виде преступления с помощью медицинской маски.

- Ходят «волонтеры» от различных организаций, от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас примерить маску, если подойдет, то дадут 3-5 штук в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием, человек просто отключается, доступ в квартиру свободен, происходит ограбление, - написано на листовке, которую в интернете охотно репостят люди.

Фото: https://vk.com/pervomaika_54

Но информация оказалась фейком. По крайней мере новосибирской полиции не известно о подобных преступлениях:

- Обращений по такому факту в отдел полиции «Первомайский» не поступало, - прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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