В школе Бердска объяснили, почему дети ходят босиком

Родители учеников бердской школы пожаловались на то, что детей не пускают в помещение без сменной обуви или бахил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители учеников школы №12 в Бердске пожаловались на то, что детей не пускают в помещение без сменной обуви или бахил. Мол, из-за этого некоторым школьникам приходится разуваться у входа и идти до кабинетов, где хранится обувь, босиком.

КП-Новосибирск обратилась в саму школу за комментарием, чтобы выяснить, действительно ли там существует такая проблема.

— Существует приказ, согласно которому в осенне-весенний период дети обязаны ходить в школу в сменной обуви. Это банальная сезонная необходимость, правило, которое соблюдают все, чтобы в здании не было пыли и грязи. И педагоги, и я, как директор. Я у входа надеваю бахилы и переобуваюсь потом в своем кабинете, — пояснила КП-Новосибирск директор бердской школы №12 Ирина Ачикалова. — Дети могут спокойно переобуться у входа. Кто-то носит сменку с собой и им удобно это делать так. Кто-то оставляет ее в раздевалке, а кто-то в классе. И те дети, чья обувь лежит в классе, могут спокойно дойти до кабинета в бахилах и переобуться там. Но босиком у нас по школе никто не ходит! Я даже представить себе такого не могу.

Директор также отметила, что школа действительно не закупает бахилы, несмотря на претензии некоторых родителей. У учебного учреждения просто не предусмотрено средств на это.

— Да, конечно, бахилы школа не предоставляет, но мы, по возможности, стараемся помогать детям. Приносим сами бахилы, неравнодушные родители приносят. Я лично принесла для всех пакетики для уличной обуви, чтобы дети могли ее туда убирать, — пояснила Ирина Ачикалова.

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