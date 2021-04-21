Эксперты рассказали, какой бизнес не нужно открывать в 2021 году

Эксперты рассказали, к чему должны быть готовы начинающие предприниматели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По статистике, больше половины россиян мечтают о собственном бизнесе, однако свое дело открыли менее 2% населения. При этом у многих не получается продержаться на рынке и года. Экономисты рассказали, какие бизнес-идеи окажутся провальными в 2021 году и о том, что нужно учесть начинающим предпринимателям.

— Сейчас не время открывать бизнес в финансовом секторе. Все, что касается банков, страхования, микрокредитования и ломбардного бизнеса, — это все сейчас либо уже урегулировано достаточно серьезно и требует определенной финансовой базы за плечами, определенной устойчивости бизнеса, либо будет повышаться градус регулирования в ближайшее время, — сообщил изданию NEWS.ru Игорь Сафонов эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Специалист также не советует стартовать с бизнесов, которые ориентированы на экспансию рынка через крупные торговые сети. В этом случае местные производители не потянут стоимость выхода в известных супермаркетах.

Кроме того, эксперты рекомендуют перед открытием своего дела учитывать уровень конкуренции в желаемой отрасли. По словам управляющего партнера AIS Евгений Ефанова, отсутствие соперников на рынке говорит о том, что спроса на выбранный продукт нет. При таком раскладе перед открытием бизнеса нужно сформировать у общества потребность и интерес к товарам или услугам.

— Очень много бизнесов ломается на том, что предприниматели вроде как видят пустую нишу, в которой можно продать огромное количество товаров или услуг, но забывают о главном этапе — нужно сначала сформировать потребность у той аудитории, для которой они планируют размещать свой бизнес, — добавил Евгений Ефанов.

По мнению экспертов, успех любого бизнеса во многом зависит от психологической устойчивости и настроя предпринимателя. Человек, который хочет работать на себя и получать от этого доход, должен уметь брать ответственность и принимать решения в самых сложных ситуациях. Экономисты отмечают, на этапе разработки бизнес-плана нужно иметь в виду самые неблагоприятные перспективы и иметь запас денежных средств на случай решения таких проблем.

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