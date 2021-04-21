Экономист рассказала, чем невыгодны работникам зарплаты в конвертах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России многие сотрудники соглашаются работать за зарплату в конверте, забывая о социальных гарантиях. При этом такие «серые схемы» выгодны только работодателю. Об этом рассказала завкафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская.

— Многие из предпринимателей до сих пор скрывают часть доходов, чтобы сэкономить на фонде оплаты труда и налогах. При этом в случае выплаты зарплаты в конверте подразумевается, что официальная плата за труд выплачивается в минимальном или сокращенном размере, а большая часть средств попадает сотруднику вне рамок учета. При таком раскладе работодатель получает ряд преимуществ, а работник напротив ущемляет свои права. В случае «серой схемы» начальник может не платить страховые взносы, задерживать зарплату, не оплачивать больничные и отпускные, — уточнила изданию NEWS.ru эксперт.

Также работодатель может иногда уменьшать серую часть зарплаты, ведь она нигде официально не прописана. А вот оспорить такое решение нельзя. Экономист отметила, что, к сожалению, многие сотрудники идут на такое сотрудничество, жертвуя своими социальными гарантиями.

Однако, как следует из оценки аналитиков, в России в 2020 году существенно выросла доля «белых» зарплат. По мнению Петровской, это напрямую связано с кризисом: в столь сложный период люди максимально заинтересованы в стабильности и гарантиях. При этом ждать дальнейшего сокращения «серой» оплаты труда не стоит.

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