Прополка и уборка намечены в пойме реки Каменки на субботу

Место проведения субботника. Фото: предоставлено мэрией г. Новосибирска

24 апреля – в день Всероссийского субботника – новосибирские чиновники уберут территорию в пойме реки Каменки. В экологической акции примут участие сотрудники департамента культуры, спорта и молодежной политики, комитета по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска, сотрудники «Горзеленхоза», а также администрации Дзержинского района.

24 апреля – это первый этап по очистке поймы реки. Участники субботника уберут бытовой и строительный мусор на площадке демонтированных металлических гаражей, прополют территорию, а также развешают скворечники для птиц. Второй этап экологической акции запланирован на июль, третий – на сентябрь.

Добавим, что территория, которую уберут, включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «ЖКХ и городская среда», ее благоустройство запланировано на 2022 год.

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