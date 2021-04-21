В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли четыре человека: что о них известно

Еще 4 сибиряка скончались от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на среду, 21 апреля, в Новосибирске от коронавируса скончались еще 4 человека. Подробности об умерших рассказали в оперштабе областного правительства.

— Скончались еще четыре пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19. Среди умерших — мужчины в возрасте 59 лет, 87 лет и женщины в возрасте 78 лет, 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 719 человек, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

На сегодняшний день в реанимации находятся 57 сибиряков. Из них — 13 пациентов подключены к ИВЛ, так как не могут дышать самостоятельно.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 81 жителя Новосибирской области. Как уточнили в оперштабе, с начала пандемии в регионе зафиксировали 40 416 случаев заболевания, в том числе COVID-19 выявили у 2401 ребенка. Также известно, что уже 37 460 сибиряков побороли болезнь.

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