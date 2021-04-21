«Она сама пришла за помощью»: новосибирец спас от гибели раненую гусыню

Новосибирец спас от гибели раненую гусыню. Фото предоставил Владимир Притьмов.

Сибиряк Владимир Притьмов был на даче в СНТ «Угольщик», когда к нему на участок забрела раненая гусыня. У птицы было вывернуто крыло, она выглядела слабой и пошатывалась. О необычной встрече, которая случилась накануне, 20 апреля, мужчина рассказал КП-Новосибирск.

— Я был на даче, подкачивал колесо у машины, и ко мне подошла птица с поврежденным крылом. Она сама пришла ко мне за помощью. Было видно, что ей больно и она ослабла. Конечно, я не мог бросить ее: занес в дом, накормил, попытался осмотреть. Если бы я оставил ее на улице, то обрек бы ее на гибель. В СНТ очень много собак: они бы загрызли гусыню, — рассказал Владимир.

Новосибирец изучил в интернете информацию и решил, что птица домашняя. Он предположил, что гусыня забрела к нему из соседнего СНТ: отбилась от двора и заблудилась.

Также были сомнения на счет пола гуся. Однако, когда птица снесла свое первое яйцо, они рассеялись.

Гусыня уже освоилась и снесла яйцо. Фото предоставил Владимир Притьмов.

Владимир отметил, что будет заботиться о гусыне. По его словам, она уже освоилась и дает себя гладить. Сибиряк планирует забрать пернатую в частный дом, где держит хозяйство.

Орнитолог Алексей Яновский подтвердил КП-Новосибирск, что скорее всего гусь — домашний. Это связано с тем, что у него грузное тело с короткой шеей и темная окраска оперения сверху.

— Птицу могли изгнать со двора сородичи при брачных разборках. Крыло повреждено, а именно вывернуто, вероятно, при боях с другими гусями на сельском подворье где-то недалеко от места поимки, — отметил эксперт.

По словам орнитолога, гусыню следует показать ветеринарам.

— Скорее всего вправить вывернутое крыло не удастся. Придется ампутировать, чтобы не мешало. Летать домашней птице не надо, — добавил ученый.

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