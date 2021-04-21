Под Новосибирском «Тойота» вылетела в кювет: пострадала женщина

"Тойота" вылетела в кювет под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

ДТП произошло в Мошковском районе Новосибирской области. Здесь, в селе Новомошковское, водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел в кювет. Об инциденте, который случился утром, 20 апреля, рассказали в региональной ГИБДД.

— В 07.10 водитель 1974 года рождения за рулем автомобиля «Тойота Платц» ехал по улице Центральная в селе Новомошковское и у дома 47 слетел в левый кювет, — уточнили в ведомстве.

Известно, что в результате ДТП пострадала 35-летняя женщина, пассажирка иномарки. Ее доставили в больницу с травмами.

Что стало причиной аварии, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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