Новосибирец с битой напал на мужчину в лифте: его поймали полицейские

Новосибирец с битой напал на мужчину в лифте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новосибирска обратился в полицию и рассказал, что в лифте дома на улице Крылова на него напал неизвестный. Злоумышленник, угрожая битой, забрал у 24-летнего парня телефон. Инцидент произошел вечером во вторник, 20 апреля.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Похищенный телефон изъяли и вернули владельцу, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Теперь новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.