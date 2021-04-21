Ветеринары Новосибирского зоопарка пытались спасти раненую самку аргали с Алтая

Новосибирские ветеринары попытались спасти раненую аргаль. Фото: национальный парк «Сайлюгемский».

Сотрудники национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай в ходе мониторинга фотоловушек заметили раненую аргаль — самку алтайского горного барана. У животного наблюдались серьезные травмы головы, носовое кровотечение и дезориентация в пространстве. Аргаль поймали и доставили в визит-центр, куда в тот же день прибыли ветеринары Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило, обладающие опытом содержания и ухода за алтайским горным бараном. Об этом рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ во вторник, 20 апреля.

— Сотрудники зоопарка провели в пути два дня, проехали около 2 тысяч километров, чтобы доставить аргаль в Новосибирск — в руки опытных ветеринаров. Специалисты обследовали животное. У самки выявили острую почечную недостаточность, перелом лобной кости, смещение структур головного мозга, а также внутричерепную гематому — поврежденный рог был вдавлен в головной мозг. На какой-то период врачам удалось при помощи капельниц нормализовать работу почек, в тот момент у всех появилась надежда, что ее удастся спасти, — рассказал директор «Сайлюгемского» национального парка Денис Маликов.

Ветеринары и зоологи смогли на время стабилизировать состояние животного. К сожалению, сложную операцию аграль не выдержала: ее травмы оказались слишком серьезными.

— Мы сделали все, что смогли, постарались спасти редкое животное. Благодарим за оказанную помощь региональный Росприроднадзор и профессиональную команду Новосибирского зоопарка, — добавил Денис Маликов.

По словам экспертов, сложно установить, что стало причиной таких повреждений. Они предполагают, что аграль упала и ударилась о камень.

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