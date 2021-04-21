Застройщик хочет воткнуть свечку во двор многоэтажки в Нижней Ельцовке

Во дворе дома № 3 по улице Лесосечной планируют построить высотку. Фото:vk.com/vitalynovoselov

Жители дома № 3 по улице Лесосечной в Нижней Ельцовке обратились к Виталию Новоселову за помощью: у них во дворе застройщик выкупил участок и собирается возводить многоэтажку. На снимках сверху виден масштаб проблемы: если дом все-таки построят, то у жителей просто не будет ни нормальных парковок, ни двора. А из своих окон они будут видеть окна соседского дома. О солнечном свете, психологическом и физическом комфорте можно будет забыть. Более того, это будет проблема не только жителей дома № 3 по улице Лесосечной - новоселам будет так же некомфортно. Все коммуникации будут подключены к уже существующим, что означает повышенную нагрузку на них и резкий рост возможных аварийных ситуаций.

- Если будет построена высотка, люди потеряют то, ради чего покупали здесь квартиры: не будет больше тишины и спокойствия. В мэрии существует такой механизм, как мена земельных участков. Я уже встречался с заместителем мэра, с самим застройщиком, мы будем решать эту проблему, - говорит Виталий Новоселов.

Он организовал встречу застройщика, заместителя мэра Новосибирска и активных жителей дома. После этой встречи застройщику предложили другие участки под строительство. Жители надеются, что эта проблема все же решится в их пользу.

Виталий Новоселов тоже настроен решительно в этом вопросе и отступать не собирается. Напомним, что на областной партийной конференции КПРФ его рекомендовали в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу РФ, выборы в которую пройдут в сентябре 2021 года.