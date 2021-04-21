В Новосибирске на Карла Маркса запретят парковку машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске запретят парковку на проспекте Карла Маркса. Действовать ограничения начнут с 30 апреля и затронут участок до пересечения с улицей Ватутина. Об этом сообщили в мэрии города.

— На участке проспекта Карла Маркса от площади Лыщинского до пересечения с улицей установят дорожные знаки, запрещающие парковку. В этой зоне будет работать эвакуатор, — уточнили в администрации.

В ведомстве отметили, что ограничения будут действовать раз в неделю, по средам, с полуночи до четырех часов утра.

Известно, что парковку запретят для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники, которая занимается ремонтом и содержанием дорог.

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