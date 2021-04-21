Пробки в Новосибирске на утро 21 апреля 2021 года: сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев

Пробки в Новосибирске достигли 6 баллов 21 апреля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Также заторы наблюдаются на улице Петухова и Советском шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Немировича Данченко, Титова, Троллейная и Новосибирская. В пробках стоят водители на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улице Блюхера и площади Лыщинского.

На правобережье затор образовался на улице Большевистская: здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Добролюбова, Кирова и Гурьевской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 21 апреля, достиг 6 баллов.

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