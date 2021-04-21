В Новосибирске перевернулась иномарка: очевидцы сообщают о пострадавших

В Новосибирске перевернулась легковушка, очевидцы сообщают о пострадавших

Серьезное ДТП произошло на проезде Энергетиков в Новосибирске. Здесь, вечером, 20 апреля, рядом с ТЦ «Гигант» перевернулся легковой автомобиль. На месте ЧП работали экстренные службы. Очевидцы поделились кадрами с места аварии в соцсети.

— В левой полосе лежит на крыше Nissan Almera. На месте аварии работают спасатели, а также находится карета скорой помощи, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На фотографиях к посту видно, что перевернутая машина получила серьезные повреждения: у нее сильно смяло переднюю часть. По словам очевидцев ДТП, в аварии есть пострадавшие.

В региональной ГИБДД инцидент пока не прокомментировали. Информация об аварии уточняется.

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