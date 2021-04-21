Погода в Новосибирске на 21 апреля 2021 года: будет облачно и ветрено

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 21 апреля 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 21 апреля 2021 года обещает быть облачной и прохладной. По прогнозам синоптиков, в этот день даже возможен небольшой снег.

— В среду, 21 апреля, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха составит -5…-7 градусов ночью, +1…+3 градусов днем. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду ночью, 6-11 метров в секунду днем, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 21 апреля будет пасмурной и снежной. Осадки ожидаются на протяжении всего дня. Температура воздуха в среднем составит -3…0 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 752-759 миллиметров ртутного столба.

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