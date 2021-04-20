«Просто милаха»: в Новосибирском зоопарке показали малыша редкой африканской кошки

В Новосибирском зоопарке показали кошку Жоффруа с ее котенком. Фото: Кадр из видео
В Новосибирском зоопарке показали кошку Жоффруа с ее котенком. Детеныш появился на свет в январе 2021 года.
— В природе кошки Жоффруа обитают в центральных и южных областях Южной Америка. ВА в нашем зоопарке они содержатся с 2016 года. Сначала зоопарк из Франции получил самку, затем, в 2018 году, из Чехии был привезен самец. Первые малыши у пары родились в 2019 году. Появление потомства ощутимо меняет поведение самки. Она становится более эмоциональной, готова защищать детенышей от любой угрозы и вмешательства. В начале января 2021 года, Вейта родила и выкармливает малыша, которому недавно исполнилось три месяца, — сообщили в зоопарке.
Судя по кадрам ролика, котенок с большим любопытством исследует окружающий мир и не дает покоя своей маме, то и дело пытаясь втянуть ее в игру.
Не оставил пушистый малыш равнодушными и сибиряков. В комментариях под постом многие люди написали, что пятнистый дикий котенок — само очарование:
— Просто милахи.
— Кошка — красавица, а котенок просто замечательный!
— Какой милый и красивый котенок! — пишут люди.
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