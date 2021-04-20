В Новосибирской области двух братьев и сына будут судить за убийство односельчанина

Троих сибиряков обвиняют в убийстве односельчанина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области под суд пойдут трое мужчин: двое братьев 50 лет и 51 года, и 26-летний сын одного из них. Их обвиняют в убийстве односельчанина.

— По версии следствия, днем 15 октября 2020 года трое жителей села Битки Сузунского района пришли к двум своим односельчанам 37 и 47 лет и начали их избивать их руками, ногами и принесенными с собой металлическими предметами. 47-летний потерпевший скончался на месте от большой кровопотери. У него была тупая травма живота и множественные разрывы печени, — пояснили в областном Следственном комитете. — Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что накануне потерпевшие избили 50-летнего обвиняемого. Решив отомстить своим обидчикам, последний обратился за помощью к своим родственникам.

Сибиряков обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по части 4 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже было направлено в суд.

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