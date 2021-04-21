Новосибирская партия пенсионеров выступила за повышение пенсий из-за пандемии

Эдуард Кожемякин. Фото: личный архив.

Лидер фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном собрании Новосибирской области Александр Аверкин собрал наказы избирателей, где отражены самые важные просьбы людей. Например, повышение пенсий за счет региональной надбавки и выплаты пенсионерам компенсаций в связи с пандемией. По мнению Александра Аверкина, это может стать серьезной поддержкой, ведь за последнее время выросли цены на продукты и лекарства. Кроме того, людям приходится тратиться на медицинские маски и санитайзеры.

- Пенсии индексируются, но они не поспевают за инфляцией. В результате пандемии пострадали все слои населения, а особенно пожилые люди с их мизерными пенсиями, - отметил Александр Аверкин.

21 апреля будет зачитано ежегодное послание президента Федеральному собранию РФ, на мероприятии будет присутствовать председатель президиума Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Председатель правления партии пенсионеров в Новосибирской области Эдуард Кожемякин надеется, что в послании президента прозвучат предложения по социальной поддержке населения. Партия пенсионеров выступает за повышение пенсий, увеличение расходов на здравоохранение, снижение пенсионного возраста.