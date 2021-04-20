В Новосибирске изобрели устройство, способное найти микронаушники на экзаменах

Устройство, способное обнаружить микронаушники на экзаменах, изобрели в НГТУ. Фото: Предоставлено СБИ «Гараж»

Устройство, способное обнаружить микронаушники на экзаменах, изобрели в НГТУ. Прибор способен распознать сигналы наушников и транслировать его преподавателям. Изобретение уже прошло испытания и в тестовом режиме применялось на базе Новосибирского государственного медицинского университета, где доказало свою эффективность.

По словам разработчика устройства, резидента бизнес-инкубатора НГТУ НЭТИ Дениса Рублева, прибор можно применять на экзаменах, олимпиадах, зачетах и курсах. В отличие от видеонаблюдения, устройство «У.М.» работает самостоятельно и не требует безотрывного слежения за собой.

Работает устройство так: оно начинает распространять волны, определяющие сигнал микронаушника. Затем устройство с помощью встроенной нейросети распознает слова, сказанные в микронаушник, и озвучивает их с помощью динамика. При этом его можно адаптировать как для небольших кабинетов, так и для крупных аудиторий.

Разработчики уже обратились в министерство образования Новосибирской области с просьбой предложить технологию для использования на федеральном уровне. В областном минобре инициативу поддержали и соответствующее письмо было направлено Министерство образования и просвещения РФ.

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